Fussball Nürnberger Möhwald gibt in Kürze neuen Verein bekannt

Der Nürnberger Kevin Möhwald spielt den Ball. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nürnberg.Mittelfeldspieler Kevin Möhwald vom 1. FC Nürnberg wird seinen neuen Arbeitgeber in Kürze bekanntgeben. „Ich habe jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage zu feiern, dann kann man sich mit anderen Dingen befassen“, sagte der 24-Jährige nach dem 2:3 des fränkischen Fußball-Zweitligisten am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf. In den nächsten zwei Tagen soll dann sein neuer Verein verkündet werden. Möhwald verlässt die Franken nach drei Jahren. Er wird vor allem mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. „Eine Wohnung ist noch nicht gefunden“, sagte Möhwald, der sich mit dem Aufstieg aus Nürnberg verabschiedet.