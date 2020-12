Anzeige

Nürnberg.FC Nürnberg hat für das Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten Würzburger Kickers kleine personelle Fragezeichen. Verteidiger Asgeir Sörensen hatte zuletzt einen Infekt, Offensivspieler Robin Hack erlitt vor einer Woche in Paderborn eine Stauchung und Zerrung im Sprunggelenk. Bei beiden Spielern müsse man das Abschlusstraining abwarten, sagte Trainer Robert Klauß mit Blick auf die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Von einem Ausfall Sörensens ging Klauß am Freitag aber nicht aus. Sollte der Däne dennoch nicht fit werden, würde Nachwuchsmann Noel Knothe gegen die Unterfranken auflaufen.