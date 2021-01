Anzeige

Soziales Nürnberger Vesperkirche soll am 21. Februar starten Die Nürnberger Vesperkirche, ein soziales Angebot mit Essensausgabe in der Südstadt, will eine Woche nach Ende des Lockdowns wieder starten.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mann trägt in einer Kirche in Nürnberg sein Essen auf einem Tablett. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg.Das kündigte die evangelische Kirchengemeinde Lichtenhof am Donnerstag an. Gegenwärtig sei der Start am 21. Februar geplant. Drei Wochen lang soll dann kostenlos warmes Mittagessen ausgegeben werden - bis zu 300 Portionen am Tag. Vesperkirchen im Winter gibt es in mehreren Bundesländern. Normalerweise wird ein symbolischer Betrag für das Essen erhoben, in Coronazeiten werde darauf verzichtet, hieß es von der Gemeinde.

© dpa-infocom, dpa:210121-99-119045/2