Anzeige

Fussball Nürnbergs Abwehrspieler Sörensen nach Jochbeinbruch operiert Abwehrspieler Asger Sörensen vom 1.

Nürnberg.FC Nürnberg hat sich in Darmstadt bei der ersten Saison-Niederlage der Franken in der 2. Fußball-Bundesliga einen Jochbeinbruch zugezogen. Nach der Gesichtsverletzung ist der 25 Jahre alte Däne am Sonntag operiert worden, wie der „Club“ mitteilte. Sörensen hatte am Freitagabend beim 0:2 gegen Ende der ersten Spielhälfte den Fuß eines Gegenspielers ins Gesicht bekommen. Zur Halbzeit war er ausgewechselt worden.

Der Innenverteidiger soll an diesem Dienstag nach Nürnberg zurückkehren und dann eine Spezialmaske erhalten. Ob Sörensen damit am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Werder Bremen eingesetzt werden kann, sei „derzeit noch offen“, berichtete der FCN.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-815726/2