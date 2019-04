Basketball Nürnbergs Basketballer hoffen auf Lizenz: „Kriegen das hin“ Nach dem sportlichen Aufstieg der Nürnberg Falcons in die Basketball-Bundesliga (BBL) steht die wirtschaftliche Tauglichkeit des Vereins auf dem Prüfstand.

Mail an die Redaktion Ein Basketball fliegt durch das Netz. Foto: Lukas Schulze/Archivbild

Nürnberg.Über die Lizenzerteilung entscheidet am 9. Mai der Lizenzligaausschuss der BBL. „Wir kriegen das hin“, sagte Trainer Ralph Junge nach dem packenden 85:79 (36:42) gegen die MLP Academics Heidelberg. Vor mit rund 1500 Zuschauern ausverkaufter Halle hatten die Franken am Montagabend im vierten Spiel der Halbfinalserie den nötigen dritten Sieg für den Aufstieg geholt.

Die Nürnberger brauchen für die Zulassung in die höchste deutsche Spielklasse allerdings insbesondere eine geeignete Halle mit einem Fassungsvermögen von mindestens 3000 Zuschauern. Die Falcons tragen ihre Heimpartien seit Ende vergangenen Jahres in einer Zelthalle am Nürnberger Flughafen aus. Am Donnerstag und Sonntag kämpfen die Franken erst noch um den Meistertitel in der ProA. Letztmals war der Standort Nürnberg in der Saison 2006/07 mit den Sellbytel Baskets in der deutschen Eliteklasse vertreten.