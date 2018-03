Fussball

Nürnbergs Coach empfiehlt vor Duell: Nicht verkrampfen

Der 1. FC Nürnberg will nach zwei Niederlagen am Stück in der 2. Fußball-Bundesliga mit Unbefangenheit wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. „Lockerheit und Freiheit haben unser Spiel in dieser Saison ausgezeichnet. Deshalb gilt es, nicht zu verkrampfen“, riet Trainer Michael Köllner vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den abstiegsbedrohten SV Darmstadt 98. „Du brauchst eine hohe Zweikampfstärke, du brauchst eine hohe Laufstärke, damit du am Ende Darmstadt besiegen kannst.“