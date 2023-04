DFB-Pokal Nürnbergs Ex-Torwart: Sieg im Pokal könnte „übertünchen“

Ein Einzug ins Pokal-Halbfinale könnte sich auf die Entwicklung des 1. FC Nürnberg aus Sicht des ehemaligen Torwarts Raphael Schäfer negativ auswirken. Ein Weiterkommen könne „all das übertünchen“, was in den vergangenen Monaten und Wochen schlecht gelaufen sei, sagte Schäfer über seinen Ex-Club dem Fachmagazin „Kicker“. Im Viertelfinale empfängt der Fußball-Zweitligist am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) den VfB Stuttgart.

dpa