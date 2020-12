Anzeige

Fussball Nürnbergs Kapitän Valentini mit Wadenproblemen ausgewechselt Kapitän Enrico Valentini vom 1.

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Enrico Valentini spielt den Ball. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg ist beim Heimsieg gegen die Würzburger Kickers mit Wadenproblemen ausgewechselt worden. Wie „Club“-Trainer Robert Klauß nach dem 2:1 (1:0) am Sonntag sagte, habe es bei dem Rechtsverteidiger im Muskel zugemacht. Valentini musste in der 40. Minute gegen Noel Knothe ausgewechselt werden.

Eine Untersuchung Valentinis am Montag soll Aufschluss geben, ob er ausfällt oder nicht. Außenverteidiger Oliver Sorg, der gegen Würzburg nicht im Kader stand, fehlt wegen Adduktorenproblemen wahrscheinlich auch für die letzten beiden Zweitligaspiele in diesem Jahr gegen Holstein Kiel am Mittwoch und gegen Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag.