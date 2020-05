Anzeige

Fussball Nürnbergs Mathenia nach Platzverweis ein Spiel gesperrt Der 1.

Mail an die Redaktion Nürnbergs Torwart Christian Mathenia sitzt nach seiner Roten Karte mit Maske auf der Tribüne. Foto: Axel Heimken/dpa - Pool/dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg muss nur ein Spiel auf Christian Mathenia verzichten. Der Stammtorhüter hatte in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag beim FC St. Pauli (0:1) wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sperrte ihn deswegen für die Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue. Der Verein stimmte dem Urteil zu, wie er am Dienstag mitteilte. Der abstiegsbedrohte „Club“ dürfte im ersten Heimspiel nach der Corona-Pause, das ohne Zuschauer ausgetragen werden muss, auf den im November verpflichten Felix Dornebusch zurückgreifen.