Nürnbergs Sieg gegen Braunschweig: Achter Aufstieg naht

Der 1. FC Nürnberg ist auf dem besten Weg zum alleinigen Rekordaufsteiger. Nach dem 2:0 gegen Eintracht Braunschweig am Montagabend durch Tore von Ondrej Petrak und Kevin Möhwald können die Franken die Rückkehr in die Fußball- Bundesliga in der kommenden Woche perfekt machen. Es wäre der achte Aufstieg. Ein Überblick: