2. Bundesliga Nullnummer zwischen Kaiserslautern und Nürnberg

Am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich die beiden ehemaligen Erstligisten 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg 0:0 getrennt. Aufgrund des großen Zuschauerandrangs wurde die Partie mit rund zehnminütiger Verspätung angepfiffen. Die 46 895 Zuschauer im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion sahen dann ein Spiel auf durchschnittlichem Niveau, in dem beide Teams in erster Linie auf die Defensive bedacht waren.

dpa