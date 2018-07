Verkehr Nur der Bischof fährt mit „e“ Ein Elektroauto ist der Dienstwagen Nummer eins des Geistlichen. Bei Politikern ist das anders. Sie steigen in große BMWs.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Bischof Rudolf Voderholzer geht in Sachen Umweltschutz mit gutem Beispiel voran. Er nutzt bei Dienstfahrten einen BMW i3. Foto: Graggo

Regensburg.Der Parkplatz für die Bischofs-Limousine muss nicht groß sein. Knapp vier Meter lang und 1,7 Meter breit ist der silberne BMW i3 (Neupreis ab 36 000 Euro), mit dem Rudolf Voderholzer vom Bischofssitz in Regensburg mit seinem Chauffeur zu den Terminen düst. „Das Auto erfüllt seinen Zweck und der Bischof fährt da gerne mit“, sagt Bistumssprecher Clemens Neck. Wenn es von der Reichweite darstellbar ist, steigt der Bischof in das Elektroauto. Auf den weiteren BMW mit Dieselmotor im Fuhrpark versucht er, so gut es geht, zu verzichten. Damit ist der Kirchenhirte unter den ostbayerischen Repräsentanten fast schon ein „schwarzes Schaf“. Ein reines E-Auto dient keinem der Landräte aus der Region als Dienstwagen Nummer eins. Das ergab eine Nachfrage der Mittelbayerischen.

Chams Landrat Franz Löffler reist in einem BMW 730 d (Neupreis ab 88 300 Euro) an. Der CSU-Politiker hat laut seinem Sprecher Friedrich Schuhbauer bereits ein Hybrid-Fahrzeug getestet. Das Ergebnis: eine dauerhafte Nutzung ist derzeit nicht möglich. „Einer der Hauptgründe dafür ist die immer noch zu geringe Reichweite der E-Fahrzeuge“, sagt Schuhbauer.

Ein Diesel für über 100 000 Euro

Eine ähnliche Antwort gibt es auch vom Landkreis Neumarkt. Der Dienstwagen von Landrat Willibald Gailler ist ein BMW 750d xDrive (Neupreis ab 116 500 Euro) – und wird auch vorerst durch kein Elektroauto ersetzt werden. Die Begründung vonseiten des Landratsamtes: „Der Landrat nutzt das Fahrzeug sowohl unter der Woche, als auch an Wochenenden, wobei er sowohl regional, als auch überregional unterwegs ist. Hierbei stoßen Elektrofahrzeuge hinsichtlich ihrer Reichweite sehr bald an ihre Grenzen.“

Elektroautos sind für „dienstliche Belange“ nach wie vor untauglich, sagt Heinz Müller, Pressesprecher des Landratsamtes Kelheim. Landrat Martin Neumeyer fährt einen Leasing-Diesel-Pkw eines bayerischen Herstellers, wie weiter mitgeteilt wird. „Eine unwirtschaftliche Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs (E-Auto) nur für Herrn Landrat Neumeyer kommt nicht in Betracht“, sagt Müller. Immerhin: Demnächst will das Landratsamt Kelheim zwei E-Bikes für die Fahrten der Beamten zwischen den verschiedenen Dienststellen anschaffen.

Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger nutzt dienstlich einen BMW 730d xDrive (Neupreis ab 91 700 Euro). Der Grund: Die Politikerin benötigt laut ihrem Sprecher Hans Fichtl für die Wahrnehmung der vielen und oft aneinandergereihten Termine innerhalb und außerhalb des Landkreises ein Fahrzeug mit einer größeren Reichweite. „Hinzu kommt, dass sie die Fahrzeit für Büroarbeiten nutzen muss, und damit ihr Dienstauto als eine Art mobiles Büro dient“, sagt Fichtl. Es würde für die Landrätin Sinn machen, dieses Equipment im Alltagsbetrieb in nur einem Fahrzeug vorzuhalten. E-Autos gibt es am Landratsamt Regensburg dennoch. Unter den 14 Fahrzeugen haben sechs einen Elektromotor.

Neuer Dienstwagen für die Regensburger Bürgermeisterin

Die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bekommt im September einen neuen Dienstwagen, einen BMW 2er Active Tourer Hybrid (Neupreis ab 38 300 Euro). Seit sie die Vertretung des Oberbürgermeisters innehat, nutzt sie aber hauptsächlich das Dienstfahrzeug des Oberbürgermeisters, einen BMW 740e (Neupreis ab 97 900 Euro), ebenfalls hybrid und mit E-Kennzeichen. Dienstwagen des Schwandorfer Landrats Thomas Ebeling ist ein BMW der 7er-Reihe. Gelegentlich setze er auch auf ein Elektroauto.

Auch bei der Staatsregierung, beim Landtag und beim Obersten Rechnungshof sind Elektrofahrzeuge weiterhin die große Ausnahme bei den Dienstwagen. Nur 47 von 1914 neu angeschafften Fahrzeugen waren im vergangenen Jahr reine E-Autos. 42 hatten einen Hybridantrieb. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor. Die meisten Neuanschaffungen mit alternativen Antriebstechniken (24 Elektro, 5 Hybride) gingen an die Oberste Baubehörde, dagegen gingen einzelne Ministerien leer aus.

Agrarministerium ohne Elektro

So liegt die Elektrifizierungsquote etwa im Agrarministerium bei null Prozent, von den 114 Neuanschaffungen war kein Auto elektrisch. Dabei böte insbesondere das Haus von Ministerin Michaela Kaniber (CSU) gute Einsatzmöglichkeiten für eine Elektroflotte. Denn den Angaben zufolge werden etwa 642 Fahrzeuge hier im Kurzstreckenbereich eingesetzt.

Ein Problem für den Einsatz von Elektroautos scheint die Ladeinfrastruktur zu sein: Den Angaben zufolge gibt es in Bayern 1788 Behördenstellen, 1251 davon haben selbst Dienstfahrzeuge, jedoch gibt es nur bei 183 Behörden eigene Ladesäulen. Fernab der Dienstgebäude ist das Ladenetz nicht besser. „Im ländlichen Raum ist die Struktur dürftig“, bilanziert der Regensburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt, der selbst auf ein E-Bike und den ÖPNV setzt. Jürgen Mistol, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, sieht die Politiker in einer Vorbildfunktion: „Landräte fahren in der Regel keine weiten Strecken. Da würde ein E-Auto ausreichen!“

Aber die Nachfrage nach diesen Autos ist weiter gering. Das BMW-Autohaus Hofmann in Regensburg verkauft jährlich rund 50 Fahrzeuge vom Typ i3. „Die Autos müssen billiger werden. Dann steigt auch die Akzeptanz“, sagt Filialleiter Martin Dietl. Er bräuchte mehr Kunden wie den Bischof. „Der macht das mit Überzeugung“, sagt Dietl.

