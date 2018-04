Geschichte Nur die Toten blieben zurück Vor 80 Jahren wurde der Truppenübungsplatz Grafenwöhr erweitert, 3500 Menschen verloren ihre Heimat. Eine Zeitzeugin erzählt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Bis heute besuchen Angehörige an Allerheiligen die Gräber in Haag. Sie wurden inzwischen als Kulturgut eingestuft und von der Armee erhalten. Foto: MZ-Archiv

Grafenwöhr.Acht Jahrzehnte. Eine lange Zeit. Elfriede Krapf sagt, sie fühle bis heute den Schmerz über den Abschied. „Das hört niemals auf, denn die Sehnsucht nach diesem Dorf ist zeitlebens geblieben.“ 1938 musste die damals 15-Jährige mit ihrer Familie die Ortschaft Haag in der nördlichen Oberpfalz für immer verlassen. Damals beschloss das Naziregime, den bereits bestehenden Truppenübungsplatz in Grafenwöhr nach Westen hin zu erweitern. Für rund 3500 Menschen aus den Ortschaften Haag, Pappenberg und Hopfenohe und vieler kleiner Weiler bedeutete diese Entscheidung den Verlust der Heimat. „Man entwurzelte uns und zwang uns zu diesem Opfer für das Vaterland“, sagt Elfriede Haag, die inzwischen 95 Jahre alt ist.

Die pensionierte Lehrerin, die heute in der Nähe von Neumarkt lebt, hat mehrere Bücher über den Ort ihrer Kindheit geschrieben. Anlässlich einer Veranstaltungsreihe wird sie am 28. April um 19 Uhr im Kultur- und Militärmuseum Grafenwöhr aus ihren Erinnerungen „Haag – einst ein blühender Ort in der Oberpfalz“ lesen.

Nur noch wenige Zeitzeugen können über die damaligen Ereignisse berichten. „Die Menschen, die damals in Haag lebten, waren froh, dass es den Truppenübungsplatz gab. Viele hatten eine Arbeit im Südlager in Vilseck gefunden“, erinnert sich Elfriede Krapf im Gespräch mit der Mittelbayerischen. In Deutschland galoppierte damals die Inflation. Die Zeiten seien sehr schwierig gewesen, auch in Haag, sagt Krapf. „Bauernhöfe mussten versteigert werden, weil die Besitzer das Geld für die Zinsen nicht mehr aufbringen konnten.“ Da seien die Arbeitsplätze am Truppenübungsplatz natürlich ein Segen für die Menschen gewesen.

„Bis zuletzt nicht geglaubt“

Was allerdings in Haag, das damals gut 400 Einwohner zählte, niemand ahnte: Das Reichskriegsministerium plante bereits in Vorbereitung auf einen Krieg ab 1936 die Erweiterung des militärischen Geländes, um neue, weitreichende Waffensysteme zu testen. Mit 9100 Hektar Fläche war der Truppenübungsplatz dafür zu klein geworden. Es bestand die Gefahr, dass die Dörfer im Umkreis bei Übungen getroffen werden könnte.

So ließ Führer Adolf Hitler eine Reichsumsiedelungsgesellschaft („Ruges“) gründen, die die Menschen aus den Dörfern aussiedeln und an neuen Standorten ansiedeln sollte. „Die Menschen in Haag haben bis zuletzt nicht geglaubt, dass sie wirklich gehen müssen“, erinnert sich Krapf, deren Großvater Martin Besold in der Ortschaft das Wirtshaus „Zum weißen Lamm“ betrieb. Ein geschichtsträchtiges Gasthaus, in dem einst sogar Kaiser Napoleon für zwei Tage Quartier bezog. „Dieses Haag war schon ein ganz besonderes Dorf, schließlich lag es an der geschichtsträchtigen Reichsstraße von Nürnberg nach Prag und war der Reiseweg so mancher Könige“, sagt die geschichtsinteressierte, ehemalige Einwohnerin. Das alles hatte jedoch keinen Platz in den militärischen Überlegungen des Reichskriegsministeriums.

Heute ist nicht mehr zu erahnen, dass in Haag einmal eine Kirche stand, dass es eine Schule, Gasthäuser und Handwerksbetriebe und sogar eine Poststation gab. „Haag war nicht das größte Dorf, aber durch seinen Bergfried war es ein Mittelpunkt dieser Region“, sagt Krapf. Nur zwei Gedenksteine und der alte Friedhof erinnern noch an den Ort. Alljährlich an Allerheiligen werden bis heute die Gräber von den Nachfahren gepflegt. Dafür öffnet der ansonsten streng abgesicherte Truppenübungsplatz für wenige Tage seine Pforten. Auch Elfriede Krapf hat den Friedhof, der heute militärisches Sperrgebiet ist, mehrmals besucht. „Es ist schon traurig, dass nur so wenig von Haag übrig geblieben ist. Die Gebäude sind nicht mehr da, die Natur hat sich alles zurückgeholt“, sagt die 95-Jährige.

Die Friedhöfe von Haag und Langenbruck wurden erst in den 1990er Jahren wieder hergerichtet und werden nun als historisches Kulturgut gepflegt. Auch zwei Kirchenruinen finden sich noch auf dem heute 226 Quadratkilometer großen Gelände – in Hopfenohe und Pappenberg. Letzteres war einst ein vielbesuchter Marien-Wallfahrtsort.

Von Pappenberg nach Wolfskofen

Als ihr Dorf dem Truppenübungsplatz weichen musste, zogen die Pappenberger mitsamt Pfarrer und Kircheninneneinrichtung nach Wolfskofen in der heutigen Gemeinde Mintraching um. Dort hatte die Reichsumsiedlungsgesellschaft eine Muster-Wohnhaussiedlung errichtet. In diesem Jahr wird Weihbischof Reinhard Pappenberger, der aus Grafenwöhr stammt, am 25. August an der Kirchenruine Pappenberg einen Gottesdienst zelebrieren.

Die meisten Bewohner von Haag ließen sich am südlichen Rande des Truppenübungsplatzes in der neu geschaffenen Siedlung Sorghof in Vilseck nieder. Die Familie von Elfriede Krapf zog nach Nürnberg. „Mein Großvater ging voller Wehmut“, erinnert sich die 95-Jährige. Auch sie selbst habe 1938 ihre Wurzeln verloren. „Mit Haag verbinde ich schöne Kindheitserinnerungen, die mich ein Leben lang begleiten.“ Auch deshalb wolle sie mit ihren Büchern die Erinnerung lebendig halten.