Corona Nur ein weiterer Corona-Fall 111 Menschen wurden in der Gemeinschaftsunterkunft auf Covid-19 getestet, einer wurde jetzt nach Regensburg verlegt.

Ein Corona-Test: Das Gesundheitsamt Weiden gab aktuelle Testergebnisse bekannt. Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

Weiden.Nur ein weiterer Infektionsfall. Dieses Ergebnis lieferte die Reihentestung, die in dieser Woche in der Gemeinschaftsunterkunft Weiden vom Gesundheitsamt durchgeführt wurde, das für den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden zuständig ist.

Auch Mitarbeiter wurden untersucht

Vorsorglich wurden 111 Personen getestet, darunter Bewohnerinnen und Bewohnern aller Gebäude von Gemeinschaftsunterkünften sowie ein Übergangswohnheim für Resettlement-Flüchtlinge, das sich auf dem Gelände befindet. Außerdem unterzogen sich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltung und Sicherheitsdienst den Tests.

Unter 111 getesteten Menschen war einer positiv. Die Person bewohnte das stehende Gebäude 2, befand sich also bereits in Isolation. Sie wurde in die Quarantäne-Station nach Regensburg verlegt, teilte die Regierung der Oberpfalz am Samstag Vormittag mit.

Der Hintergrund der Tests: Vor einigen Tagen war ein erster Infektionsfall bei einem Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Weiden diagnostiziert worden. Bei einer Reihenuntersuchung von 36 Bewohner des Gebäudes wurden weitere drei Infektionsfälle bekannt. Das Gesundheitsamt nahm eine Reihentestung aller Gebäudeeinheiten sowie des Übergangswohnheims vor. Das Gebäude 2 der Gemeinschaftsunterkunft Weiden steht seit 12. Juni unter Quarantäne.