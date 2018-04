Kommunen

„Nuxit“-Gegner haben ausreichend Unterschriften gesammelt

Die Initiative gegen einen Kreisaustritt Neu-Ulms hat nach eigenen Angaben ausreichend Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. Es seien inzwischen etwa 2800 Unterschriften zusammengekommen, fast 200 mehr als nötig, sagte Sprecher Klaus Rederer am Dienstag. Am 19. April sollen die Unterschriftenlisten an die Stadt übergeben werden. Bis dahin will die Initiative weitere Unterstützer für das Bürgerbegehren gewinnen.