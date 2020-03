Wahlen OB-Kandidat der Nürnberger CSU in Quarantäne Der Oberbürgermeisterkandidat der CSU in Nürnberg, Marcus König, ist wegen einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus in Quarantäne.

Mail an die Redaktion Der Oberbürgermeisterkandidat der CSU in Nürnberg, Marcus König. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Nürnberg.König sei mit einer Person in Kontakt gekommen, die positiv auf das Virus getestet wurde, teilte die CSU am Donnerstag in Nürnberg mit. „Jetzt gilt es Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, die mir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen noch begegnen könnten. Daher ist der Gang in die Quarantäne unausweichlich.“

König war bei der Oberbürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag in Nürnberg knapp als Führender aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen. In der per Briefwahl durchgeführten Stichwahl, die am 29. März ausgezählt wird, steht König dem zweitplatzierten SPD-Bewerber Thorsten Brehm gegenüber.