Kriminalität Obduktion nach Streit in Neumarkt Nach der tödlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und zwei Männern erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse.

Mail an die Redaktion Ein Absperrband der Polizei hängt vor dem Tatort in Neumarkt. Foto: PFAE/Schreiner/-/dpa/Archivbild

München.Es werde am Freitagnachmittag eine rechtsmedizinisch Untersuchung der 36 Jahre alte Frau geben, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie war nach der Auseinandersetzung hinter einem Supermarkt in der Oberpfalz am Donnerstag gestorben. Nach Polizeiangaben wurde die Frau schwer verletzt, musste reanimiert werden und starb im Krankenhaus.

Informationen zum Motiv, zur Identität der Männer und den Hintergründen nannte die Polizei nicht. Auch, ob die drei sich kannten, war zunächst unklar.