Freizeit Obduktion nach Tod von Höhlenforscher Nach dem Tod eines Höhlenforschers in der Oberpfalz dauern die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft an.

Mail an die Redaktion Der Leichnam eines tödlich verunglückten Tauchers wird in einen Bestattungswagen geschoben. Foto: -/vifogra/dpa

Dietfurt.Die Leiche des 57-jährigen Mannes soll am Dienstag obduziert werden. Das Ergebnis könnte zur Klärung der Unglücksursache beitragen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Höhlenforscher war am Samstag gemeinsam mit drei anderen Tauchern zu einem Forschungseinsatz in die Mühlbachquellhöhle in Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) eingestiegen.

Nach einem weniger als einen halben Meter messenden Durchschlupf tauchte der Mann nicht wieder auf. Daraufhin hätten die anderen Vereinsmitglieder mit der Suche in dem etwa sechs Meter langen Tauchareal begonnen und das leblose Opfer an Land gezogen. Der Mann konnte nicht wiederbelebt werden.

