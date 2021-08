Anzeige

Demonstrationen Oben-ohne-Demo in Augsburg Nackt wollen heute um 16 Uhr Hunderte Frauen für Frauenrechte und die Entsexualisierung von Brüsten auf die Straße gehen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Teilnehmerin einer Demo hat auf ihrer Brust den Schriftzug „Free“ stehen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Augsburg.Die Botschaft steht auf nackten Brüsten statt auf Plakaten: Oben ohne wollen am Freitag gegen 16 Uhr Hunderte Menschen in Augsburg für die Entsexualisierung von weiblichen Brüsten demonstrieren. „So soll Kritik an der gesellschaftlichen und gesetzlichen Ungleichheit verschiedener Körper lautstark zum Ausdruck gebracht werden“, schrieben die Veranstalterinnen.

Mit 200 bis 300 Teilnehmenden gerechnet

Sie kritisieren, dass der Paragraf §183a des Strafgesetzbuches („Erregung öffentlichen Ärgernisses“) die Nacktheit des weiblichen Oberkörpers unter Strafe stelle. Der Grund sei, dass „weibliche Nippel im Gegensatz zu männlichen Nippeln als Geschlechtsmerkmal gelten“. Die Polizei rechnet mit 200 bis 300 Teilnehmenden der Aktion.

Mit einem bunten Oben-ohne-Radkorso hatten Dutzende Frauen bereits im Juli in der Berliner Innenstadt auf ein Verhüllungsgebot in Parks der Hauptstadt reagiert. Mit der Aktion wollten sie Solidarität mit einer Berliner Französin zeigen, die sich Mitte Juni mit nackten Brüsten in der Nähe eines Kinderplanschbeckens in einem Hauptstadt-Park gesonnt hatte.

Anziehen oder gehen

Parkwächter baten die Frau nach Medienberichten zunächst, sich entweder einen BH anzuziehen oder diesen Ort des Parks zu verlassen. Nach ihrer Weigerung löste das Sonnenbad zuerst einen Polizeieinsatz und danach eine Debatte aus.

© dpa-infocom, dpa:210806-99-736025/2