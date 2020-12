Anzeige

Glücksspiele Oberbayer gewinnt rund 3,9 Millionen Euro im Lotto Rund 3,9 Millionen Euro hat ein 80-Jähriger aus Oberbayern im Lotto gewonnen.

Mail an die Redaktion Ein Lottoschein wird ausgefüllt. Foto: Jens Wolf/zb/dpa/Archivbild

München.Der Rentner habe bei der Ziehung am Mittwoch als einer von fünf Lottospielern bundesweit sechs Richtige (11, 12, 13, 37, 38, 39) und mit der 7 die richtige Superzahl getippt, teilte Lotto Bayern am Montag in München mit.

An den Gewinn von 3 918 006,30 Euro müsse er sich „erst noch gewöhnen“, sagte der Mann nach Angaben von Lotto Bayern. In der Gewinnklasse 2 setzten demnach fünf weitere Tipper aus dem Freistaat auf die sechs richtigen Zahlen, sie erhalten jeweils 220 000 Euro.