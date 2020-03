Wahlen Oberbürgermeisterwahl in München komplett ausgezählt Das vorläufige Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in München steht fest.

Merken

Mail an die Redaktion Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, in einem Wahllokal. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats vom Montag erhielt der amtierende Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) 47,9 Prozent der Stimmen. Damit muss er am 29. März in eine Stichwahl mit der CSU-Kandidatin Kristina Frank, die auf 21,3 Prozent kam. Die Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden machte mit 20,5 Prozent den dritten Platz. An der Wahl beteiligt hatten sich genau 544 489 Menschen, 1974 gaben einen ungültigen Wahlzettel ab.