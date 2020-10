Anzeige

Kirche Obergrenze für Messen im Freien aufgehoben Für Gottesdienste unter freiem Himmel gibt es in Bayern künftig keine Personenbegrenzungen mehr.

Gottesdienste unter freiem Himmel sind ab Samstag ohne Begrenzung der Gläubigen wieder erlaubt. Foto: Marcus Brandt/dpa

München.Für Gottesdienste unter freiem Himmel gibt es in Bayern künftig keine Personenobergrenze mehr. Die bisherige Höchstzahl von 200 Teilnehmern gelte ab Samstag nicht mehr, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Dies sei für die Gläubigen und die Kirchen gerade mit Blick auf Allerheiligen und Weihnachten eine wichtige Botschaft.

Abstandsregeln bleiben

Es bleibe aber dabei, dass bei den Gottesdiensten die Abstandsregeln, die Maskenpflicht und auch die Hygienekonzepte eingehalten werden müssten. „Ich vertraue hier auf die Umsetzung der Pfarrgemeinden und der Gottesdienstbesucher“, sagte Herrmann.