Bahn Oberleitungsstörung in München behoben: S-Bahn fahren wieder Die Oberleitungsstörung am Marienplatz in München ist behoben.

Mail an die Redaktion Eine S-Bahn fährt in München aus einem Tunnel. Foto: Frank Leonhardt/dpa/Archivbild

München.Der Zugverkehr auf der Stammstrecke sei wieder aufgenommen worden, teilte die S-Bahn am Mittwochabend mit. Es komme im Gesamtnetz noch zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten, auch Zugfausfälle seien möglich. Der S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke war am Abend vorübergehend gestoppt worden. Die Züge wurden an den Bahnhöfen zurückgehalten. Betroffen waren die S-Bahnlinien S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8 und S20.