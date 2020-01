Silvesternacht Oberpfälzer feierten weitgehend ruhig Das Jahr 2020 hat in der Region mit insgesamt nur kleineren Vor- und Unfällen begonnen – und mit zwei größeren Bränden.

Von Anna Jopp

Mail an die Redaktion Aus Sicht der Einsatzkräfte ist die Silvesternacht gut vorübergegangen. Foto: Tilman Grimm/einhörn.media

Regensburg.Ostbayern ist in ein neues Jahrzehnt gestartet – und die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz blickt am Mittwochmorgen auf eine relativ ruhige Silvesternacht zurück. „Erfreulich“ nennt ein Sprecher, dass sich mit Ausnahme von zwei größeren Bränden nichts Schlimmeres ereignet habe. Die Zahl der Vorfälle sei nach ersten Einschätzungen in etwa vergleichbar oder liege sogar etwas niedriger als zum Jahreswechsel 2018/19.

Zwar seien die Kollegen nahezu ununterbrochen im Einsatz gewesen, etwa wegen zahlreicher kleinerer Brände in der gesamten Region, richtig große Ereignisse seien in diesem Jahr aber weitgehend ausgeblieben. Bei mehreren kleinen Unfällen seien die Beteiligten jeweils nur maximal leicht verletzt worden.

Unfälle gingen glimpflich aus

Aus Nabburg etwa berichtet die dortige Polizeiinspektion währenddessen von einem Vorfall, bei dem sich eine 26-jährige Frau an Glassplittern verletzt habe, als ein noch unbekannter Täter eine Flasche gegen eine Hauswand geworfen habe. Die Flasche sei zerborsten und habe die junge Frau an der Stirn verletzt.

In einer scharfen Kurve zwischen Undorf und Deuerling kam laut einer weiteren Pressemitteilung in der Silvesternacht ein angetrunkener Fahranfänger von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Auto und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde demnach sichergestellt. Er selbst kam leicht verletzt ins Krankenhaus, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Auch in Painten im Landkreis Kelheim hatten ein 38-Jähriger und sein 16-jähriger Beifahrer Glück im Unglück: Ihr älterer BMW ist nach einem Glatteisunfall zwar ein Totalschaden, die beiden wurden jedoch nur leicht verletzt.

Im Gegensatz zu Bränden und Unfällen, so der Sprecher der Einsatzzentrale weiter, lasse sich die Zahl und das Ausmaß möglicher Sachbeschädigungen oft erst im Laufe des Neujahrstages genauer bestimmen, da viele Fälle erfahrungsgemäß erst bei Tageslicht entdeckt würden.

Frost erschwert die Löscharbeiten

Lediglich zwei größere Vorfälle waren der Einsatzzentrale am Mittwochmorgen bekannt: So sei die Feuerwehr in Ziegelhütte im Landkreis Schwandorf noch damit beschäftigt, eine brennende Garage zu löschen. Das Feuer habe nach ersten Informationen auf ein Wohnhaus übergegriffen, so der Sprecher der Zentrale. Stunden nach der ersten Alarmierung kämpften die Einsatzkräfte laut der Polizeiinspektion Burglengenfeld am Mittwochmorgen noch immer mit den Flammen: Der Dachstuhl des Gebäudes müsse abgetragen werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Näheres sei derzeit noch nicht bekannt.

In Waldmünchen im Landkreis Cham brannte währenddessen ein Restaurant. Auch hier konnte die Polizei noch keine näheren Angaben zu dem Brand machen. Die frostigen Temperaturen machten der Feuerwehr in beiden Fällen bei ihren Löscharbeiten zu schaffen, hieß es aus der Einsatzzentrale.

