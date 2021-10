Anzeige

Glücksspiel Oberpfälzer haben seltener Lottoglück Lotto Bayern feiert 75-Jähriges: Wir haben drei Annahmestellen in der Region besucht und nach den Millionengewinnen gefragt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Inge Obertanner liebt ihren Lotto- und Zeitschriftenladen in Zeitlarn. Im Ort ist sie als Lotto-Inge bekannt. Foto: Stöcker-Gietl

Zeitlarn.Zwischen den Zeitschriften mit dem neuesten Klatsch und Tratsch über Helene Fischers Schwangerschaft und dem Regal mit Rauchwaren steht Inge Obertanner hinter einer Plexiglasscheibe. Vor ihr, neben ihr und hinter ihr dominiert die Farbe gelb. Gelb, wie Lotto. Seit August 1982 hat die Mitt-Fünfzigerin den Laden an der Fischergasse. Lotto und Inge, das ist längst zu einer untrennbaren Verbindung zusammengewachsen. Bei der Lotto-Inge in Zeitlarn, da haben schon viele den Traum von einem sorgenfreien Leben geträumt.

# Die Wahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, dem beliebtesten Tippspiel der Deutschen, einen Hauptgewinn, also sechs Richtige plus Superzahl zu tippen, ist denkbar gering. Sie liegt bei 1:140 Millionen. Damit ist es realistischer bei einem Flugzeugabsturz sein Leben zu lassen, eineiige Vierlinge zu bekommen oder heilig gesprochen zu werden.

# Dennoch hat die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert, von Anfang an einen Nerv bei der Bevölkerung getroffen. Allein der Glaube an die Chance auf einen Millionengewinn spülte in einem Dreivierteljahrhundert rund 42 Milliarden Euro Gesamtspieleinsatz für Lotto, Toto und Co. in die Töpfe. 20 Milliarden wurden an Gewinnen ausgeschüttet, 16 Milliarden für das Gemeinwohl bereitgestellt. Unter anderem floss Geld aus der Glücksspirale in die Sanierung der Steinernen Brücke in Regensburg, wie Lotto Bayern in seiner Broschüre zum Jubiläum vermeldet.

# Ob auch bei Lotto-Inge schon Kunden zu Millionären wurden, das weiß sie nicht. Mehrere hundert Tippscheine werden jede Woche bei ihr abgegeben. Die klassischen Spieltage sind Freitag und Samstag, auch der Mittwoch hat sich etabliert, sagt sie. Wenn sie über ihren kleinen Laden spricht, über die Menschen, die hier regelmäßig vorbeischauen, dann sieht man ihr an, dass sie ihren Lebenstraum verwirklicht hat. „Mein Laden, das ist mein Herz“, sagt sie. Viele Geschichten hat sie gehört. Auch von manchem Tipperfolg oder Losgewinn hat sie erfahren. Bis zu einer Summe von 2500 Euro wird direkt im Laden ausbezahlt, wenn der Tippschein als „Zentralgewinn“ im System auftaucht, dann winkt sie die Kundschaft schon mal hinter die Ladentheke, um die Nachricht per Blickkontakt oder durch Zuflüstern zu überbringen. „Manche Kunden fahren dann persönlich nach München, um ihr Geld abzuholen“, weiß sie.

# Oberpfälzer krönt sein Jahr 2020 #

# Statistisch sind die Oberpfälzer nicht die größten Lotto-Glückspilze in Bayern. Während 2020 hier ein Spieler Millionär wurde, waren es im bevölkerungsstärksten Regierungsbezirk Oberbayern acht. Dort erzielten zudem 69 Personen einen Gewinn von mindestens 100 000 Euro, während in der Oberpfalz zwölf Mal eine sechsstellige Summe auf dem Konto eines Spielers landete. In Niederbayern gab es einmal eine Million und elf Mal mindestens 100 000 Euro. Lotto Bayern gibt sich bei Gewinnveröffentlichungen stets bedeckt, nennt weder Städte noch Landkreise. Ein paar Details erfährt man dann aber doch: Der letzte Lotto-Gewinner des Jahres 2020 war ein Oberpfälzer und sahnte über 1,7 Millionen Euro ab. Auch eine 55-Jährige hatte im vergangenen Jahr in einem Bayernlos den Hauptgewinn von einer halben Million Euro. Die Einsätze in den Oberpfälzer Lotto-Annahmestellen im Jahr 2021 liegen bei wöchentlich rund 1,6 Millionen Euro.

# Montage und Dienstage sind ruhige Tage im Geschäft von Martha Zahnweh in Tegernheim. Früher hat Zahnweh in ihrem Laden an der Hauptstraße auch Drogeriewaren verkauft. Längst hat sie dieses Geschäft den Handelsketten überlassen. Jetzt holen sich bei ihr die Kinder Gummibärchen, Lutscher und Schulhefte und die Erwachsenen Zeitungen und in der zweiten Wochenhälfte einen Lottoschein. Auch Martha Zahnweh hat in fast 40 Jahren so manchen Glücksmoment miterlebt. Der Grad der Emotionen hänge nicht allein von der Höhe des Gewinns ab, hat sie festgestellt. „Auch ein kleiner Gewinn kann große Freude hervorrufen“, sagt sie. Trotz der besonderen Momente, die sie immer wieder in ihrem Geschäft hat, fühlt sich Zahnweh nicht als Glücksfee, sondern als Anbieterin von Glücksspielen, zu denen sie auch gerne berät. Ihr ist es lieber, wenn die Kunden dann aber selbst ihre Kreuze setzen und nicht nach ihren Tipps fragen. Als Betreiberin einer Lotto-Annahmestelle darf Zahnweh selbst sowieso nicht spielen. Das ist verboten.

# Angefangen hat Lotto Bayern 1946 mit Losen. 1955 fand dann zum ersten Mal die Ziehung der Lottozahlen statt. Die allererste Zahl, die aus dem Topf gefischt wurde, war die 13. Laut Statista ist die 13 allerdings mit nur 495 Ziehungen (Stand Juli 2021) die am seltensten gezogene Zahl, während die „6“ besonders häufig in der Zahlenfolge auftaucht. Der erste Lottoschein enthielt übrigens vier Spielfelder. Wer ihn komplett ausfüllte, zahlte zwei Mark. Heute kostet jedes Spielkästchen 1,20 Euro. Während 6 aus 49 mehr das Publikum 50 plus anspricht, ist bei den Jüngeren neben den Sportwetten auch der Eurojackpot beliebt.

# Längst kann man auch online Lotto spielen, dennoch ist das Netz an Annahmestellen noch immer dicht. Rund 3500 sind es derzeit in Bayern. Zu den außergewöhnlichsten gehört der mobile Dorfladen des kommunalen Zweckverbandes Steinwald-Allianz in der nördlichen Oberpfalz. Der bringt Woche für Woche nicht nur Lebensmittel, sondern auch Gewinnchancen. Der Truck ist seit Juni 2020 unterwegs.

# Sehr viel länger ist dagegen Lotto-Schmid in Roding (Lkr. Cham) im Geschäft. Waldtraud Schmid hat im Januar 1982 in der Schmid-Passage im Zentrum eröffnet. Zeitschriften, Schulbedarf, Bücher und ein Café sind auf zwei Etagen verteilt. Zentrale Anlaufstelle für die Kunden ist aber auch hier die gelb plakatierte Lottoecke. Rund 700 Tippscheine sind es pro Woche, die per Hand angekreuzt oder per Computer ausgefüllt werden, sagt Waldtraud Schmid. Ob in ihrem Geschäft Kunden zu Millionären wurden, kann auch sie nicht beantworten. Aber von dem einen oder anderen größeren Gewinn weiß sie schon. „Aber nur, wenn es uns jemand freiwillig sagt.“ Um die Kunden fassungslos vor Glück zu machen, reichten aber meist schon kleinere Summen, bestätigt auch sie. „Die Emotionen gehen schon bei 1000 Euro los.“ Neulich habe jemand 777 Euro beim Spiel 77 gewonnen und sei völlig aus dem Häuschen gewesen, weil er sich damit einen Urlaub finanzieren konnte.

# Doch was bewegt Menschen, die ein, zwei oder gar 42 Millionen Euro gewinnen, wie zuletzt eine Spielerin aus Baden-Württemberg? Die häufigste Frage, die dann gestellt werde, so sagt ein Unternehmenssprecher bei Lotto Bayern, sei die, ob der Gewinn steuerfrei sei. Wenn hohe Summen ausgezahlt werden, dann verraten die Lottomillionäre in den persönlichen Gesprächen mit der Lottogesellschaft manchmal auch ihre Pläne. Immobilien stünden hoch im Kurs, ebenso Autos, aber es kommt auch vor, dass mit den Gewinnen Handwerksbetriebe gerettet werden. Und manche leben einfach weiter wie bisher.

# Die Lottogesellschaft rät ihren Kunden aber so oder so zur Verschwiegenheit. Vermutlich hat sich der Oberpfälzer mit der bislang höchsten Gewinnsumme von 9,4 Millionen Euro (erspielt 2014) daran gehalten. Denn auch wenn in den Lotto-Annahmestellen von Inge Obertanner, Martha Zahnweh und Waldtraud Schmid so mancher Tratsch ausgetragen wird: Wer der Oberpfälzer Lotto-König ist, wissen sie nicht.