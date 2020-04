Anzeige

Coronavirus Oberpfälzer halten sich an Corona-Regeln In der Oberpfalz gab es am Dienstag 1300 Kontrollen, aber nur wenige Verstöße. Die Fallzahl in Bayern steigt auf über 39 000.

Mail an die Redaktion So leer war der Haidplatz in Regensburg vor der Corona-Pandemie wohl nur selten. Foto: Lex

Regensburg.In der Oberpfalz gibt es weiterhin nur wenige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie: Am gestrigen Dienstag und bis zum frühen Mittwochmorgen gab es in der Oberpfalz 1300 Kontrollen. Es wurden 26 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung geahndet. Das teilte das Polizeipräsidium mit. Damit bleibe die Zahl der Verstöße auf einem niedrigen Niveau.

Corona: Die Lage in Bayern

In Bayern sind inzwischen 39 190 Menschen positiv auf worden. Gestorben sind bisher 1443 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Mittwoch (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 23 860 Menschen.

