Engagement Oberpfälzer Jugendring bestätigt Spitze In Regensburg wählen die Delegierten die neue Führungsmannschaft. Europa und das Wahlalter beschäftigen die Verbände.

Die in Regensburg neugewählte Vorstandschaft des Bezirksjugendrings Oberpfalz (von links nach rechts): Andrea Huber (DGB), Andrea Glaubitz (DLRG), Martin Merkl (SJD - Die Falken), Philipp Seitz (Stadtjugendring Regensburg), Clemens Mezler (BDKJ) und Jürgen Preisinger (Kreisjugendring Tirschenreuth). Foto: Bezirksjugendring Oberpfalz/Alexandra Lins

Regensburg.Der Bezirksjugendring Oberpfalz hat eine neue Führungsspitze. Bei der Vollversammlung im Paradiesgarten in Regensburg bestätigten die Delegierten Philipp Seitz (Bayerische Sportjugend) im Amt. Der 26-jährige Vorsitzende des Regensburger Stadtjugendrings wurde einstimmig bei geheimer Wahl erneut zum Vorsitzenden des Dachverbandes und Zusammenschlusses der Jugendverbände in der Oberpfalz gewählt, in denen annähernd 200 000 Kinder und Jugendliche organisiert sind. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Jürgen Preisinger aus Tirschenreuth. Er folgt auf Patrick Skrowny vom Kreisjugendring Regensburg, der nach acht Jahren als Vize-Vorsitzender nicht mehr kandidiert hatte.

Skrowny hinterlässt „große Fußstapfen“

Skrowny sei stets für die Oberpfälzer Jugendarbeit zur Stelle und im Einsatz gewesen, sagte Vorsitzender Seitz in seiner Laudatio, so dass der Pentlinger im Bezirksjugendring „große Fußstapfen“ hinterlassen werde.

Neu im Vorstand ist auch Clemens Mezler, der Diözesanvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Das Führungsteam des Oberpfälzer Führungsteams komplettieren Andrea Glaubitz (DLRG), Andrea Huber (DGB-Jugend), Martin Merkl (SJD – Die Falken) und Thomas Vitzthum (Evangelische Jugend). Neuer stellvertretender Vertreter der Stadt- und Kreisjugendringe in der Oberpfalz für die BJR-Vollversammlung ist Siegfried Roidl vom Kreisjugendring Schwandorf.

Als Einzelpersönlichkeiten des Bezirksjugendrings fungieren die Oberpfälzer Abgeordneten Dr. Gerhard Hopp (CSU), Margit Wild (SPD), Jürgen Mistol (Bündnis 90/Die Grünen) und Tobias Gotthardt (Freie Wähler). Sie wurden einstimmig berufen. Ferner beriefen die Delegierten den Schwandorfer Lehrer und Demokratiebeauftragten Günter Kohl und Kreisjugendamtsleiter Thomas Schieder (Lkr. Amberg-Sulzbach) zu Einzelpersönlichkeiten.

Europawahl treibt um

Bei der Vollversammlung beschäftigten sich die Verbands- und Jugendringsvertreter vor allem mit der anstehenden Europawahl. In der Europäischen Politik müsse es künftig auch darum gehen, jungen Menschen mehr Teilhabe zu ermöglichen, betonte der Europaparlamentarier Ismail Ertug (SPD), der sich mit Christian Doleschal (CSU) den Fragen der Delegierten stellte.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings, Tobias Köck, warb für mehr politische Verantwortung für Jugendliche und eine Senkung des Wahlalters. „Dass sich junge Menschen für Politik interessieren, sehen wir momentan ja jeden Freitag.“ Ähnlich äußerte sich Michael Voss, Vizepräsident des bayerischen Landesjugendrings. Er wolle für eine Senkung des Wahlalters zur Kommunalwahl stark werben. Dieser Schritt sei längst überfällig. Außerdem denke der Bayerische Jugendring derzeit über ein Konzept für einen verpflichtenden Jugendcheck bei politischen Entscheidungen nach. „Wir sind hier gerade dabei, ein Konzept zu erarbeiten.“ Der Jugendcheck könne den handelnden Mandatsträgern aufzeigen, welche Auswirkungen ihre Beschlüsse für junge Menschen darstellen.

Nächste Projekte des Bezirksjugendrings sind unter anderem eine Ausstellung zu Kinderrechten, die pädagogisch diese Thematik vermitteln soll. Außerdem soll eine Bezirkskonferenz zur kommunalen Jugendpolitik ausgerichtet werden. Im Fokus stehen hierbei junge Menschen und deren Räume in Gemeinden, Märkten und Städten. Ziel sei es, Kommunalpolitikern aufzuzeigen, wie eine erfolgreiche Jugendpolitik planend und gestaltend ein attraktives Lebensumfeld für die junge Generation schaffen könne, sagte Seitz.

