Umwelt Oberpfälzer klagen gegen Tesla-Rodung Ein Verein aus Erbendorf mischt sich in den Werkbau in Brandenburg ein. Ein Gericht lehnt den Eilantrag ab.

Auf diesem Gelände, östlich der Autobahn A 10 Berliner Ring in der Gemeinde Grünheide, plant Tesla den Bau einer Gigafactory. Dort sollen in einer ersten Phase von Sommer 2021 an jährlich 150 000 Elektroautos gebaut werden. Foto: Patrick Pleul/dpa

Erbendorf.Erbendorfer Umweltschützer haben vergangene Woche den sofortigen Stopp der Baumfällungen auf dem Tesla-Gelände in der Grünheide in Brandenburg gefordert. Die Umweltschützer des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) klagten am Freitag gegen die „überfallartig begonnene Rodung“ eines für „den Klima- und Artenschutz wichtigen Waldgebiets“. Das berichtet rbb/24.

VLAB war noch am Freitag zusammen mit der Grünen Liga vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt an der Oder gescheitert, mit Eilanträgen die Baumfällarbeiten auf dem Tesla-Gelände zu verhindern.

Rodungsarbeiten bei Tesla-Fabrik gestoppt

Jedoch hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg die laufenden Rodungsarbeiten auf dem Gelände für die geplante Tesla-Fabrik in Grünheide inzwischen vorläufig gestoppt. Es entsprach damit einem Antrag der Grünen Liga Brandenburg. Dies teilte das Gericht am Samstagabend mit. Der jetzt verfügte Stopp gelte, bis über die Beschwerde der Grünen Liga gegen den Frankfurter Beschluss entschieden ist, heißt es in dem OVG-Bescheid.

Die fortgeschrittenen Rodungsarbeiten machten die vorläufige Untersagung der Baumfällarbeiten erforderlich. Die Arbeiten könnten schon binnen weiterer drei Tage abgeschlossen sein. Auch ist laut OVG nicht davon auszugehen, „dass das Rechtsschutzbegehren der Grünen Liga von vornherein offensichtlich aussichtslos“ sei.

Dagegen hatte das Verwaltungsgericht am Freitag befunden, dass die Abwägung der naturschutzrechtlichen Belange durch das Landesumweltamt nicht zu beanstanden sei. Die Baumfällarbeiten könnten demzufolge fortgeführt werden. Daher gingen sie am Samstag zunächst weiter.

Genehmigung für Bau der Tesla-Fabrik steht noch aus

Stück für Stück hatte sich seit Donnerstagnachmittag die schwere Technik auf dem 90 Hektar großen Gelände vorgearbeitet. Bäume wurden gefällt und die Stämme in etwa zwei Meter lange Stücke gesägt. Das Landesamt für Umwelt hatte dafür vorzeitig die Erlaubnis gegeben, obwohl noch die Genehmigung für den Bau der Fabrik fehlt. Insgesamt hat Tesla 300 Hektar erworben.

Im Genehmigungsverfahren sind noch bis zum 5. März Einwendungen möglich; ab 18. März werden sie öffentlich erörtert. Nur wenn nach Prüfung des Antrages alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird abschließend eine Genehmigung erteilt. Vom Juli 2021 an will Tesla jährlich bis zu 500 000 Elektro-Autos in Grünheide produzieren. (il/dpa)

