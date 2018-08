Notfälle Oberpfälzer lag tot im Sattelzug Die Leiche des 55-Jährigen wurde bei Weißenfels entdeckt: in seiner Schlafkabine. Für die Polizei ist das noch ein Rätsel.

Merken

Mail an die Redaktion Auf der Jacke einer Auszubildenden ist der Schriftzug „Polizei“ zu sehen. Foto: Stefan Sauer/Archiv

Weißenfels.Auf einem Parkplatz an der A9 bei Weißenfels ist ein Lkw-Fahrer aus Bayern tot in seinem Sattelzug gefunden worden. Wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte, habe der Laster seit Donnerstag auf den Pkw-Stellflächen des Parkplatzes „Pörstental“ gestanden.

Lesen Sie auch: Bub angefahren und liegengelassen

Weil der 55 Jahre alte Fahrer aus Bayern mit der Lieferung seiner Ladung im Verzug gewesen sei und die Spedition ihn telefonisch nicht erreichte, hätten die Beamten nach dem Rechten sehen wollen. Da auf Klopfen am Lkw keiner reagierte, sei am Freitag eine Scheibe eingeschlagen worden. Dann sei die Leiche des Oberpfälzers in der Schlafkabine entdeckt worden.

Zu einem Tötungsdelikt durch Fremdeinwirkung gibt es laut Informationen der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd keine Hinweise. Die Todesursache ist aber noch nicht bekannt. Die Polizei werde nach eigener Angabe weiter ermitteln. Ob eine Obduktion angefordert wird, entscheide aber die Staatsanwaltschaft.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.

Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.

Erhalten Sie täglich die aktuellsten Nachrichten bequem via WhatsApp auf Ihr Smartphone. Alle Infos dazu finden Sie hier.