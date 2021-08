Anzeige

Unfall Oberpfälzer Pilot stirbt im Flugzeug Die Maschine stürzte auf dem Flugplatz in Weiden ab und ging sofort in Flammen auf. Im Cockpit saß ein 74-jähriger Mann.

Merken

Mail an die Redaktion Tödlicher Flugunfall in Weiden. Foto: NEWS5 / Wellenhöfer/NEWS5

Weiden.Zu einem Flugunfall mit tödlichem Ausgang kam es Samstag gegen 13.45 Uhr auf dem Flugplatz im Weidener Ortsteil Latsch. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz konnte der 74-jährige Pilot nur noch tot geborgen werden.

Das Kleinflugzeug war beim Anflug auf den Flugplatz, als der Pilot wieder durchstarten musste. Die Ultraleichtmaschine flog dann von der Landebahn weg und dreht in Richtung eines Waldes. Bei wahrscheinlich geringer Flughöhe stürzte die Maschine dann plötzlich senkrecht ab und bohrte sich in den Boden. Unmittelbar nach dem Absturz ging das Kleinflugzeug in Flammen auf. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen, konnte nicht verhindert werden, dass die Maschine vollständig ausbrannte. Der Pilot erlitt bei dem Unglück tödliche Verletzungen.

Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. Neben einer Vielzahl von Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber waren auch zwei Flugsachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) vor Ort.

Die polizeilichen Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Weiden i.d.Opf geführt und dauern noch an. Insbesondere untersuchen die Beamten den Grund für das missglückte Landemanöver. Die Ermittler wollen am Montag über Hintergründe und weitere Details informieren.