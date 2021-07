Anzeige

Blitzer Oberpfälzer Polizei bremst zig Raser aus 2259 Verkehrsteilnehmer waren in Aktionswoche zu schnell unterwegs. Ein Raser hatte es sogar heftig übertrieben.

Mail an die Redaktion Im Zuge einer Aktionswoche wurden in der Oberpfalz verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz/Polizeipräsidium Oberpfalz

Regensburg.Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit sind für mehr als ein Drittel der Verkehrsunfalltoten auf den Oberpfälzer Landstraßen ursächlich. Vor dem Hintergrund des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – Sicher ans Ziel“ führten daher die Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberpfalz in der Zeit von 12. bis 19. Juli durch. An 237 Messstellen wurden mehr als 87242 Fahrzeuge kontrolliert, 2259 Geschwindigkeitsüberschreitungen mussten dabei geahndet werden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert.

Tödliche Unfälle verhindern

In der Oberpfalz kamen im vergangenen Jahr 47 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Davon wurden 35 auf Landstraßen getötet. In über einem Drittel der Fälle (13) war überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich.

In puncto Verkehrssicherheit stehen daher die Landstraßen besonders im Fokus. Die Erfahrungen zurückliegender Schwerpunktaktionen (z. B. Blitzmarathon) zeigen, dass sich dadurch die gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten und damit Unfallrisiken senken lassen.

Zum Einsatz kam bei der Aktionswoche sämtliches Verkehrsüberwachungsgerät, sowohl mobile Geschwindigkeitsmessgeräte („Blitzer“), Handlaser-Messgeräte, Überwachungsfahrzeuge, als auch der sogenannte „Enforcement Trailer“, ein mobiler Anhänger mit einem Lasermessgerät, das über längere Zeit selbständig Messungen durchführt. Die Beamten führten bei Kontrollen auch Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern, um sie zur Einsicht und einer Verhaltensänderung zu bewegen.

Trauriger Rekord: mit 159 km/h in 70er-Zone unterwegs

Im Aktionszeitraum wurden oberpfalzweit Messungen bei über 87 242 Fahrzeugen durchgeführt. Hierbei wurden 2259 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Eine mittlere zweistellige Anzahl an Fahrverboten wurde ausgesprochen.

Den traurigen Höchstwert in der Oberpfalz erreichte ein Fahrzeugführer auf einer Landstraße im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Bei zulässigen 70 km/h fuhr er mit 159 km/h. Der Autofahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro, 2 Punkten und 3 Monaten Fahrverbot rechnen.

Handy während der Fahrt genutzt

Außerdem wurden 108 weitere Verstöße geahndet. Bei den meisten Verstößen handelte es um nicht angelegte Sicherheitsgurte, die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden nicht nur verkehrsrechtliche Belange überprüft, sondern es wurde auch die Kriminalitätsbekämpfung im Auge behalten.

387 Beamte waren bei der Aktionswoche im Einsatz; sie leisteten knapp 1300 Einsatzstunden. „Wir lassen nicht locker, mit solchen Aktionen auf die Gefahren nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit hinzuweisen. Wir möchten eine nachhaltige Bewusstseinsänderung bei den Verkehrsteilnehmern erreichen, um Verkehrsunfälle und deren Folgen möglichst zu minimieren und allen Verkehrsteilnehmern eine sichere Fahrt auch auf den Landstraßen zu ermöglichen“, sagte Polizeirat Andreas Schieder, stv.. Leiter des Sachgebiets E 2.