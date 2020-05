Anzeige

Parteien Oberpfälzer stützen AfD-Fraktionschefs Landtagsfraktion ist tief zerrissen. Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn halten sich trotzdem mühsam in ihren Ämtern.

Von Christoph Trost, dpa, und Christine Schröpf, MZ

München.Es gibt, so scheint es, an diesem Tag eigentlich nur Verlierer in der bayerischen AfD-Landtagsfraktion – und das Fiasko war abzusehen: Die Vorsitzenden Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn überstehen am Mittwoch zwar ein Misstrauensvotum, bleiben im Amt. Doch ihr vermeintlicher Sieg ist vor allem eine Niederlage: Die Vorsitzenden haben nun, schriftlich und per Abstimmung bestätigt, die Mehrheit der Fraktion gegen sich.

Zwölf der insgesamt 20 AfD-Abgeordneten hatten vor wenigen Tagen einen Abwahlantrag unterschrieben, gegen die beiden Vorsitzenden und den stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführer Ferdinand Mang. In anderen Parteien und Fraktionen wäre das ein Grund für einen freiwilligen Rücktritt. Doch Ebner-Steiner und Hahn denken nicht daran und kämpfen – formal erfolgreich: In der Fraktionssitzung bleibt es bei exakt diesen zwölf Stimmen – 14 wären aber nötig gewesen, eine Zwei-Drittel-Mehrheit, so sehen es die AfD-Regularien vor.

Magerl will „Kontinuität“

Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als seien die 14 Stimmen beisammen. Dem Bayerischen Rundfunk lag eine Liste mit 14 Unterzeichnern vor. In der geheimen Abstimmung bleibt es aber bei zwölf Stimmen – das sichert der Fraktionsspitze die Macht. Am Dienstag um 22.30 Uhr seien noch 14 Namen auf der Liste gestanden, sagt der Rosenheimer Abgeordnete Franz Bergmüller, seit langem ein erbitterter Widersacher Ebner-Steiners. Mit seinen Fraktionskollegen Markus Bayerbach und Josef Seidl wirft er den Oberpfälzer Abgeordneten Roland Magerl und Stefan Löw vor, den Abwahlantrag erst unterschrieben und dann das Gegenteil behauptet zu haben.

Stimmungslage Blockade: Franz Bergmüller sagt für die künftige Fraktionsarbeit voraus: „Es wird eisig.“ Die Zwölfer-Gruppe stehe jedenfalls, sie könne also jede Entscheidung blockieren.

Amtszeit: Spätestens im Herbst 2021 werde Ebner-Steiners Amtszeit zu Ende sein, sagt er. Mit nur acht Stimmen hätte sie keine Chanche auf eine Wiederwahl.

Fraktionsvize Magerl bestätigt die Unterschriften. Er und Löw hätten aber nur einer erste Version des Antrags „unter Vorbehalt“ zugestimmt und nach Rücksprache mit dem Kreisverband Weiden dann aus Kontinuitätsgründen doch für Ebner-Steiner und Hahn votiert. Gestört habe ihn, dass der Machtkampf in der Fraktion öffentlich geworden sei, sagt Magerl. Er habe Bergmüller am Dienstag informiert, dass er nicht mit Unterstützung aus der Oberpalz rechnen dürfe.

Ebner-Steiner und Hahn geben sich nach dem formal überstandenen Misstrauensvotum unbeirrt. Hahn unterstellt den zwölf Gegnern: „Es geht möglicherweise auch um persönliche Interessen.“ Ebner-Steiner argumentiert, es befinde sich bundesweit die ganze Partei in Unruhe, das schwappe nach Bayern. Man sei aber nicht zur privaten Nabelschau hier – es gehe allein um die Sacharbeit. Offen lassen beide aber, wie die künftige Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion aussehen soll, angesichts der nun zementierten Gräben. Ebner-Steiner sagt, sie wolle in der Pfingstzeit mit allen einzeln sprechen.

Streit von Anfang an

Die AfD-Fraktion hatte seit ihrem Einzug in den Landtag mit internem Streit für Schlagzeilen gesorgt. Es gab zwei Fraktionsaustritte. Im vergangenen Sommer stellten mehrere Abgeordnete Strafanzeige gegen Ebner-Steiner, wegen der Veröffentlichung privater E-Mails. Ende September wurde die Niederbayerin, die zum rechtsnationalen „Flügel“ der AfD zählt, dennoch im Amt bestätigt – es waren aber nur zwölf Abgeordnete anwesend. Zum Co-Chef wurde Hahn gewählt.

