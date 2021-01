Anzeige

Gewinnspiel Oberpfälzer wird Lotto-Millionär Bei der letzten Ziehung des Jahres hatte ein Tipper aus der Oberpfalz Glück und landete einen Lotto-Sechser.

Mail an die Redaktion Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein: Ein Oberpfälzer wurde durch sechs Richtige zum Millionär. Foto: Tom Weller/dpa

Regensburg.Für zwei bayerische Lotto-Spieler geht der Jahreswechsel 2020/2021 mit einem Millionengewinn einher. Einer der Glücklichen kommt aus der Oberpfalz. Er landete bei der letzten Ziehung des Jahres einen Sechser im Spiel 6aus8 und darf sich nun über 1 728 589,10 Euro freuen. Das teilte Lotto Bayern in einer Pressemitteilung mit. Bei der ersten Ziehung des Jahres gewann ein Los, das am vergangenen Samstag in Oberbayern gekauft wurde. Der Lotto-Spieler ist aktuell noch unbekannt. Auf ihn warten exakt 1 485 914,30 Euro.