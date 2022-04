Anzeige

Glücksspiel Oberpfälzer wird Lotto-Millionär Ein 77-Jähriger aus der Oberpfalz gewann 3,8 Millionen Euro. Er hat schon Pläne, was er mit dem Geld machen will.

Mail an die Redaktion Ein Oberpfälzer gewann beim Spiel 77 einen Millionen-Betrag. Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolfoto

München.Ein Mann aus der Oberpfalz darf sich über ein besonderes Glückslos freuen. Der 77-Jährige gewann beim Lotto stattliche 3.777.809 Euro und 80 Cent. „Seit über 30 Jahren spiele ich LOTTO, so ein Volltreffer war noch nie dabei!“, freut sich der Oberpfälzer. Was mit dem Geld passieren wird, weiß der frischgebackene Millionär auch schon: es werden vor allem „die Familie und meine Firma etwas haben“. Am Ende war es der Spielschein mit der Nummer 4841318 in der Gewinnklasse 1 von Spiel 77, der den Gewinn brachte.

Der Lotto-Jackpot hingegen wurde zum 16. Mal in Folge nicht geknackt. Das heißt, zur kommenden Mittwochsziehung hat der Jackpot seine Höchstgrenze von 45 Millionen Euro erreicht, was zum zweiten Mal in diesem Jahr zur garantierten Gewinnausschüttung führen wird. Falls bundesweit niemand die Gewinnklasse 1 knackt, wandert der Jackpot weiter in die nächstbesetzten Gewinnklassen.

Dennoch bleiben die Chancen für Glücksspieler weiterhin gering, tatsächlich Millionäre zu werden. Dafür gibt es weiterhin viele Menschen in Deutschland, die an einer Glücksspiel-Sucht leiden: 3,5 Prozent bei Männern und 1,1 Prozent bei Frauen, wie das Glücksspiel-Survey 2021 ergab. Gleichzeitig liegen die bundesweiten Erträge der Glücksspiel-Branche nach Angaben von Axel Holthaus, Geschäftsführer der derzeit im Lotto- und Totoblock federführenden Gesellschaft Lotto Niedersachsen, bei 12 bis 14 Milliarden Euro.