Anzeige

Polizei Oberpfalz: 50 Unfälle nach Schneefall Die weißen Flocken am Dienstagnachmittag verursachten vielerorts Chaos. Die Folge waren Blechschäden und blockierte Straßen.

Merken

Mail an die Redaktion In der Oberpfalz hat starker Schneefall am Dienstag für Chaos auf den Straßen gesorgt. Foto: Uwe Zucchi/picture alliance / Uwe Zucchi

Regensburg.Starker Schneefall am Dienstagnachmittag hat in der Oberpfalz zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz in einer Pressemitteilung berichtet, wurden zwischen 14 und 19.30 Uhr im Zuständigkeitsgebiet 50 Verkehrsunfälle gemeldet.

Straßen wurden zu Rutschbahnen

Der Schnee habe die Fahrbahnen vielerorts in Rutschbahnen verwandelt, erklärte die Polizei. „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ habe dann zu Unfällen geführt. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben zwölf Personen leicht verletzt.

Die Autobahn A6 war zwischen den Anschlusstellen Sulzbach-Rosenberg und Alfeld rund eineinhalb Stunden gesperrt. Dort hatten sich mehrere Auffahrunfälle ereignet.

Bergung mit dem Kran

Auf der Staatsstraße 2240 zwischen Meilenhofen und Oberölsbach kam ein Lkw mit Anhänger von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Zur Bergung rückte auch ein Autokran an, teilten die Beamten mit.

Auf der A93 zwischen Schwarzenfeld und Schwandorf-Nord kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem linken Fahrstreifen. Hier war die Autobahn Richtung Süden nach Polizeiangaben für rund eine Stunde gesperrt.