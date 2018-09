Bildung Oberpfalz: Der Schulanfang kann kommen Die Oberpfalz hat laut Kultusminister Sibler genug Lehrer für das Schuljahr. 137700 Schüler gehen wieder in den Unterricht.

von Michael Sperger

Mail an die Redaktion 9250 Erstklässler starten in der Oberpfalz ins Schulleben.Foto: Kalaene/dpa

Regensburg.Lehrermangel ist in der Oberpfalz auch im kommenden Schuljahr kein Problem. Das erklärte Kultusminister Bernd Sibler gestern in einem Pressegespräch in Regensburg. „Wir sind in Bayern in der beruhigenden Lage, dass wir alle unsere Lehrerstellen mit qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern besetzen können“, sagte Sibler.

137 700 Schüler, darunter rund 9250 Erstklässler, starten kommenden Dienstag in der Oberpfalz in das neue Schuljahr. Der Freistaat Bayern stellt 4300 neue Lehrkräfte ein. Ein Großteil ersetzt Pensionisten und andere Kollegen, die nachbesetzt werden. 850 Lehrer werden laut Sibler zusätzlich eingestellt. Gut 200 davon werden für Integrationsmaßnahmen wie Deutschkurse verwendet. 70 solche Klassen wird es auch in der Oberpfalz geben.

Der Bedarf an Lehrern steigt

Der Bedarf an Lehrern wird weiter steigen. Allein durch den Umstieg auf das G9 werden 1000 Neueinstellungen bis 2025 gebraucht.

Aber auch in der Grundschule werden mehr Lehrer benötigt. Deshalb werden ab diesem Wintersemester 700 neue Studienplätze für Grundschullehramt an bayerischen Universitäten, ein Teil davon auch in Regensburg, geschaffen. An der Universität Regensburg wird außerdem ein Studienstandort für Sonderpädagogik eingerichtet. Regensburg wird nach München und Würzburg der dritte Ort in Bayern, an dem der Studiengang angeboten wird. Drei Lehrstühle kommen an die Regensburger Universität.

Umschulung auf Grundschule

Etwa 13 000 Lehrer gibt es in der Oberpfalz. Ein Grundschullehrer betreut im Durchschnitt 21 Schüler, ein Mittelschullehrer 19,5. Im Vergleich zum abgelaufenen Schuljahr ist diese Zahl jeweils um 0,1 gesunken. Um den Bedarf für Grund- und Mittelschule auch in Zukunft zu decken, bietet der Freistaat Bayern seit 2015 Weiterbildungsmaßnahmen für Realschul- und Gymnasiallehrer an.

Stunden fallen Aus Grundschule: An den Grundschulen liegt der Anteil der „nicht planmäßigen Lehrerstunden“ laut Kultusministerium bei sieben Prozent. Zwei Drittel davon werden durch Vertretungen aufgefangen.

Mittelschule: An Mittelschulen summieren sich die „nichtplanmäßigen Unterrichtsstunden“ auf neun Prozent. Ersatzlos müssen 2,6 Prozent gekippt werden. In mehr als der Hälfte der Fälle ist eine Lehrkraft erkrankt.

Sie können so an Grund-, Mittel- und Förderschulen unterrichten. 190 Lehrkräfte in der Oberpfalz nutzten diese Möglichkeit bereits und entgehen so der Arbeitslosigkeit.

Zudem können in den Grund- und Mittelschulen sogenannte mobile Reserven eingesetzt werden. Diese 2450 Lehrer sollen dort unterrichten, wo gerade Not am Mann ist. „Jede Stunde, die an einer Schule ausfällt, ärgert mich“, sagt Sibler. Am Ministerium sei deshalb eine Koordinierungsstelle „Unterrichtsversorgung“ eingerichtet, bei der sich Schulämter melden können, wenn Bedarf besteht. Die Oberpfalz erhält im kommenden Schuljahr außerdem 19 zusätzliche Springer.

