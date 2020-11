Anzeige

Verkehr Oberpfalz: Elektrisierende Bahnpläne Die geplante Streckenelektrifizierung birgt viele Vorteile. Doch das Megaprojekt sorgt in der Region auch für Kritik.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der Schienenverkehr soll auch nördlich von Regensburg elektrifiziert werden. Foto: DB AG/Marion Fink

Regensburg.Die Elektrifizierung von fast 500 Kilometern Bahngleisen in Nordostbayern durch die Deutsche Bahn schreitet Stück für Stück voran. Entlang der Strecken müssen neue Stromleitungen errichtet werden, mit Masten in 300 bis 350 Metern Abstand. In der Oberpfalz richtet sich der Fokus dabei auf die Zugverbindungen von Regensburg nach Hof sowie von Nürnberg über Amberg und Schwandorf nach Furth im Wald. Erste Konzepte waren im Sommer in Online-Foren mit Anwohnern diskutiert worden. Bürger aus Sulzbach-Rosenberg und Amberg hatten besonders viele kritische Anmerkungen, wie Bahn-Vertreter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz berichteten.

