Unwetterwarnung Oberpfalz: Starke Gewitter erwartet Am frühen Sonntagnachmittag soll es Unwetter in Regensburg, Schwandorf und Neumarkt geben, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion In Teilen der Oberpfalz soll es am Sonntagnachmittag starke Gewitter geben. Foto: Daniel Steffen

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am frühen Sonntagnachmittag vor schweren Gewittern in Teilen der Oberpfalz. Bis 13.30 Uhr gilt laut dem DWD die Warnmeldung für Stadt und Landkreis Regensburg, Stadt und Landkreis Neumarkt sowie Kreisstadt und Landkreis Schwandorf. Erst in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz gegeben.

Am Sonntag treten laut der Prognose der Wetterexperten einzelne Gewitter auf. Dabei gebe es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und Hagel, prognostiziert der DWD auf seiner Webseite.

Der DWD weist auf mögliche Gefahren hin: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.“ Zudem heißt es: „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“

