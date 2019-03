Parteien ÖDP feiert am Aschermittwoch die Bienen: und sich selbst Die bayerische ÖDP hat bei ihrem politischen Aschermittwoch in Landshut vor allem sich selbst gefeiert.

Foto: Sven Hoppe/dpa

Landshut.Noch nie habe die Ökologisch-Demokratische Partei in Bayern so viele Mitglieder gehabt wie derzeit.

Laut ÖDP-Mitteilung stieg die Mitgliederzahl in den vergangenen zwölf Monaten von 4000 auf 4400. Die meisten Neumitglieder seien in der heißen Phase des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ dazu gekommen.

„Es ist sensationell, wie das Thema Artenschutz nun mitten in der Bürgerschaft angekommen ist“, sagte die Volksbegehren-Initiatorin und stellvertretende ÖDP-Landesvorsitzende Agnes Becker der Mitteilung zufolge in ihrer Rede in Landshut. Zum Vergleich: Die bayerischen Grünen meldeten Ende Februar mit 12 000 Mitgliedern ebenfalls einen neuen Rekord.