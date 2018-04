Parteien

ÖDP plant Volksbegehren zum Bienensterben

Im Kampf gegen das Artensterben will die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Bayern ein Volksbegehren ins Leben rufen. Abgestimmt werden soll über einen Gesetzentwurf mit dem Arbeitstitel „Rettet die Bienen!“, der unter anderem ein Netzwerk aus Biotopen vorschreibt, sagte Landeschef Klaus Mrasek der Deutschen Presse-Agentur in München. „Viele Biotope sind heute isoliert. Der genetische Austausch fällt weg und Arten sind plötzlich ausgestorben.“ Dabei gehe es auch etwa um den Erhalt von Bienen zur Bestäubung. Lehrpläne in der landwirtschaftlichen Ausbildung sollen ebenfalls umgestellt werden. „Wir wollen so das Artensterben aufhalten und im besten Fall vielleicht sogar umkehren.“