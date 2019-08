Fernsehen Öko-Krimi mit Kommissarin Lucas Der neue Fall der ZDF-Krimireihe trifft den Nerv der Zeit. Die Regensburger Ermittler befassen sich mit Umweltfragen.

Von Anna Gangkofner

Merken

Mail an die Redaktion Kommissarin Ellen Lucas (Ulrike Kriener) ermittelt wieder in Regensburg. Foto: ZDF/ Bernd Schuller

Regensburg.Schon seit dem Jahr 2003 ermittelt Kriminalhauptkommissarin Ellen Lucas (Ulrike Kriener) mit ihren Kollegen in Regensburg und Umgebung, am Samstag, dem 31. August 2019, bereits zum 29. Mal. „Tote Erde“ (ZDF, 20:15 Uhr), nach „Polly“ die zweite Erstausstrahlung in diesem Jahr, behandelt das brandaktuelle und vieldiskutierte Thema Umweltverschmutzung sowie das Aufbegehren der Jugend, die eine radikale Veränderung im Bereich Umweltschutz fordert.

Verdacht fällt auf junge Aktivisten

Bei einem Brand auf dem Hof der Brüder Reinhold und Josef Gerlach kommt letzterer ums Leben. Kommissarin Lucas und ihr Team nehmen die Ermittlungen auf, bei denen sich bald herausstellt, dass der Hof hoch verschuldet ist. Neben Reinhold Gerlach, der von der hohen Risiko-Lebensversicherung seines toten Bruders profitieren würde, rückt auch die jugendliche Umweltaktivistengruppe „Neue Welt“, die sich für eine schnelle und radikale Agrarwende einsetzt, in den Fokus der Ermittlungen. Eine wenige Tage alte Handyaufnahme zeigt die Mitglieder dieser Gruppierung, die drei Abiturienten Paul, Marie und David, bei einer Konfrontation mit Reinhold Gerlach. Als kurz darauf Paul mit gebrochenem Genick tot im Wald aufgefunden wird, stößt Kommissarin Lucas nach einiger Recherche auf das ehemalige „Neue Welt“-Mitglied Hanna Manz. Bei einem Besuch erfährt Lucas, dass diese seit einem Fahrradunfall im Rollstuhl sitzt und entdeckt in ihrem Schlafzimmer ein Foto, das Josef Gerlach mit Dr. Lammert, einem Wissenschaftler des Pharmaunternehmens NeoX zeigt. Auf Nachfrage erfährt die Kommissarin, dass NeoX kurz davor steht, den neuen Stoff Phytosat auf den Markt zu bringen, eine angeblich umweltfreundliche Alternative zu Glyphosat.

Versuchte Spionage?

Durch Zufall erfährt Lucas, dass Paul vor seinem Tod bei genau diesem Start-up-Unternehmen ein Praktikum absolvierte. Wollte Paul die Firma ausspionieren und musste deswegen sterben? Und was haben die Gerlachs mit NeoX zu schaffen? Als auch noch Marie und David verschwinden, steigt der Zeitdruck, die Verbindungen zwischen den Brüdern Gerlach, der Aktivistengruppe „Neue Welt“ und der Firma NeoX aufzudecken.

In Zeiten Greta Thunbergs und „Fridays for Future“ hätten Drehbuchautor Mike Viebrock und Regisseurin Sabine Bernardi keinen aktuelleren Fall präsentieren können.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!