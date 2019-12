Skispringen Österreichs Top-Springer Kraft: Keine Schmerzen nach Sturz Vierschanzentournee-Mitfavorit Stefan Kraft geht trotz seines Sturzes beim Weltcup in Engelberg ohne Schmerzen in das erste Großereignis des Winters.

Merken

Mail an die Redaktion Stefan Kraft aus Österreich in Aktion. Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa/Archivbild

Oberstdorf.„Es passt alles. Heute merke ich das erste Mal gar nichts mehr. Es ist so, als ob nichts gewesen wäre“, sagte der 26 Jahre alte Österreicher am Freitag in Oberstdorf. Kraft hat die Vierschanzentournee 2014/2015 schon einmal gewonnen, die diesjährige Tournee beginnt am Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport). „Ich habe mein Zeug beieinander und freue mich, dass es endlich losgeht“, sagte Kraft.