Lebensmittel Özdemir: „Die beste Brezel ist schwäbisch“

Da werden die Bayern nicht erfreut sein. „Die beste Brezel ist schwäbisch“, ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir überzeugt. Bei seinem ersten Vor-Ort-Termin als Minister in seiner alten Heimat Bad Urach auf der schwäbischen Alb legte sich der 56-jährige Grüne am Donnerstag fest. Zu der Brezel-Konkurrenz mit den Bayern sagte er: „Die Bayern glauben, dass ihre Brezel die beste ist, und wir wissen, dass unsere die beste ist.“ Der Unterschied: Die schwäbischen Brezeln haben in der Regel dünnere Ärmchen als die bayerischen.

dpa