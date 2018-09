Wahlen

Özdemir ruft Demokraten zur Geschlossenheit auf

Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir ruft alle demokratischen Parteien zur Geschlossenheit gegen Rechts auf. „Der Gegner sitzt nicht in anderen demokratischen Parteien“, sagte er am Montag auf dem Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. „Das sind für uns alles Kollegen, keine Feinde. Da legen wir Wert drauf.“ Der Gegner sei weiter rechts zu finden, bei Rechtsextremen und den Rechtspopulisten von der AfD. Darum hätte er den bayerischen Landtag nach der Wahl am 14. Oktober „am liebsten ohne das AfD-Blau“. „Der Himmel ist blau, das langt.“