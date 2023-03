Polizeikontrolle Offene Haftstrafe: Mann muss ins Gefängnis

Nach einer Polizeikontrolle muss ein 41-Jähriger seine noch offene Haftstrafe von knapp zwei Jahren absitzen. Der Mann wurde am Freitag von einer Zivilstreife nahe Gollhofen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) kontrolliert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort entdeckten die Beamten, dass gegen ihn ein mehrere Jahre alter Haftbefehl wegen Kokainschmuggels ausstand. Danach wurde er ins Gefängnis gebracht, um die 710 Tage Haftstrafe abzusitzen.

dpa