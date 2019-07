Fussball Offensivspieler Hack muss beim 1. FC Nürnberg aussetzen Der 1.

Mail an die Redaktion Robin Hack vom 1. FC Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Maria Alm.FC Nürnberg hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich auf Offensivspieler Robin Hack verzichten müssen. Der 20 Jahre alte Neuzugang von 1899 Hoffenheim musste nach FCN-Angaben im Camp in Maria Alm wegen Magen-Darm-Problemen kürzertreten. Die letzte Einheit vor der Abreise aus dem Salzburger Land musste am Samstag zudem Stürmer Törles Knöll wegen einer Blessur vorzeitig beenden.