Fussball Ohne Experimente: Vier Offensivspieler gegen Fürth Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim nimmt das Pokalspiel gegen Greuther Fürth in Top-Besetzung in Angriff.

Sinsheim.Im Duell mit dem Zweitligisten setzt Trainer Sebastian Hoeneß am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) voll auf Angriff. Neben Vize-Weltmeister Andrej Kramaric stehen in Christoph Baumgartner, Munas Dabbur und Ihlas Bebou drei weitere Offensivkräfte in der ersten Elf. Nicht im Kader steht Mittelfeldspieler Dennis Geiger, der in der Bundesliga nach einer Roten Karte in Mainz jüngst drei Spiele aussetzen musste.

Die Gäste aus Fürth, die in der 2. Bundesliga derzeit Rang drei belegen, nehmen zwei Veränderungen vor. Marco Meyerhöfer und Jamie Leweling kommen im Vergleich zum 3:0 bei Eintracht Braunschweig neu in die Mannschaft. Dafür sitzen Abdourahmane Barry und Simon Asta zunächst auf der Bank.