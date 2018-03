Fussball

Ohne Reus und Toprak: Stöger will Bayern die Feier verderben

Auch ohne die wohl fehlenden Marco Reus und Ömer Toprak will Trainer Peter Stöger mit Borussia Dortmund am Samstag beim designierten Meister FC Bayern den Party-Crasher geben. „Mein Plan wäre das nicht, dass sie den Meistertitel gegen uns feiern“, sagte Stöger am Donnerstag. Der FC Bayern könnte am Samstag (18.30 Uhr/Sky) schon nach 28 von 34 Spielen in der Fußball-Bundesliga den erneuten Meistertitel sichern, falls er den BVB besiegt und Schalke 04 maximal unentschieden gegen den SC Freiburg spielt.