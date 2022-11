2. Bundesliga Ohne Selimbegovic: Regensburg unterliegt Hamburger SV

Ohne seinen an Grippe erkrankten Trainer Mersad Selimbegovic hat der SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV eine Überraschung verpasst. In einer phasenweise hochklassigen Partie mussten sich die von Assistent Sebastian Dreier betreuten Oberpfälzer am Sonntag mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Die Regensburger haben vor der WM-Pause nun noch zwei Gelegenheiten, um von aktuell 18 Punkten aus die 20-Zähler-Marke noch zu durchbrechen.

dpa