Konzert Ohne Strom, aber volle Power 5000 Fans feiern Peter Maffay in der Donauarena. Auf der Unplugged-Tour zeigt er, dass er auch noch mit 68 die Bühne rockt.

Von Angelika Lukesch

Frenetischer Applaus für Peter Maffay in Regensburg: „Er ist einfach der Beste, er ist unser Gott."

Regensburg.Die Peter Maffay Fans, die am Mittwochabend zum „MTV Unplugged Konzert 2018“ ihres Idols in der bis auf den letzten Platz gefüllten Donauarena gekommen sind, stammen aus allen Altersschichten. Während der nahezu 50-jährigen Karriere des Künstlers gewann Peter Maffay immer wieder neue Fans hinzu, ohne die alten zu verlieren. Das ist sein großes Talent, das sich auch in den Songs aus mehreren Jahrzehnten zeigt, die er bei seiner Unplugged-Tour einem begeisterten Publikum darbietet. Maffay steht zu jedem seiner Songs.

In der Regensburger Donauarena haben sich am Mittwochabend neben den „normalen“ Fans auch solche eingefunden, die von Konzert zu Konzert mitreisen und sich fast schon wie ein Anhängsel der Crew fühlen. „Peter Maffay ist einfach der Beste, er ist unser Gott“, sagt eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren, die schon bei Peter Maffays erstem Song „Bring mich nach Haus“ und danach gleich bei „Gelobtes Land“ vom Sitz aufspringt, mitklatscht, mitsingt und völlig aus dem Häuschen gerät. Peter Maffay grinst ihr kurz zu, man kennt sich offenbar.

Jung sitzt neben Alt

In den Reihen der Donauarena sitzen 20-Jährige neben Grauschöpfen, die bereits in ihrer Jugend zum Siebziger-Jahre-Hit „Du“ geschwoft haben. Gerne wird von unermüdlichen Spöttern der Finger auf diesen ersten großen Hit Maffays gelegt, der im reinen Schlageruniversum anzusiedeln ist und seinerzeit in einem Atemzug mit Chris Roberts „Schön ist es auf der Welt zu sein“ (1971) oder Bernd Clüvers „Der Junge mit der Mundharmonika“ (1973) genannt wurde. Doch der Song „Du“ war nur der erste Fußabdruck. Von dort aus eroberte er sich zielstrebig und mit immer neuen Ideen sein eigenes Musik-Universum. Immer wieder hat sich Maffay selbst neu erfunden. 14,6 Millionen verkaufte Tonträger und 18 Nummer-Eins-Alben in den deutschen Charts sprechen eine deutliche Sprache.

Peter Maffay nennt sich Deutschrocker und als solcher bespielt er bei seinem Unplugged-Konzert in Regensburg die Halle mit großer Bandbesetzung. Wie ein Junger springt er zu Beginn auf die Bühne, unglaublich, dass er tatsächlich schon 68 Jahre alt ist. Mit seiner markanten Stimme, die er in rockige Rhythmen einbettet, erobert er das Publikum. Die Ansagen begrenzt er auf das Nötigste. Natürlich nimmt der Sänger, der erst vor kurzem für sein Engagement für die Verständigung zwischen Juden und Christen mit der Buber-Rosenzweig Medaille ausgezeichnet wurde, auch politisch Stellung. Er warnt vor dem Wiederaufflammen des Kalten Krieges und der Aufrüstung, die derzeit wieder im Gange sei und erinnert mit seinem Hit „Eiszeit“ an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima.

Die große Projektionswand hinter der Bühne untermalt seine politischen Songs und Aussagen mit emotional hoch aufgeladenen Szenen. Seine Regensburger Fans erwarten dies von ihrem Idol und lohnen sein Engagement mit Begeisterungsstürmen.

Der Show bei seiner Unplugged-Tour ist gewaltig, sowohl vom Bühnenaufbau, den Arrangements und der eigenen Performance her. Peter Maffay liegt an diesem Abend nichts ferner als der bescheidene Auftritt. Er genießt die gewaltige Tonfülle und die wummernden rockigen Rhythmen. Er ist der Mittelpunkt einer monumentalen Show, die einer Musik-Institution huldigt. Natürlich darf an einem solchen Abend Tabaluga, der kleine grüne Drache des gleichnamigen Rockmärchens von Maffay, nicht fehlen. Tabaluga ist zum Symbol für die Stiftung des Sängers, die traumatisierten Kindern und Jugendlichen hilft, geworden. Das Lied der Schildkröte Nessaja erklingt und warnt das Publikum davor, das Kind in sich völlig zu vergessen.

Zweieinhalb Stunden Vollgas



Peter Maffay gibt an diesem Abend auch Gastkünstlern Raum. Johannes Oerding interpretiert mit Maffay den Mega-Hit „Über sieben Brücken musst du gehen“ (1980 ursprünglich von der Gruppe Karat), ein Song, bei dem das Publikum absolut textsicher mitsingt. Auch die oberbayerischen Volksmusik-Veredler „Django 3000“, Linda Teodosiu und Tony Carey („A Room with a View“, 1989) haben ihren Platz im Maffay-Universum. Immer wieder zeigt sich bei dem Konzert die enorme Bandbreite. „Und es war Sommer“, auch so ein Gassenhauer aus dem Maffay-Repertoire der frühen Jahre. „Wenn der letzte Regen fällt“, „Leuchtturm“ oder „Ewig“. „Und ich schwör dir, du wirst mir nie zu wenig. Ich gehör dir, wenn nicht für immer dann wenigstens Ewig“, singt das Publikum mit.

Mehr als zweieinhalb Stunden ohne Pause hält Peter Maffay das intensive Level seines Konzerts. Ganz zum Schluss ist auch Schluss mit unplugged. Peter Maffay dreht die Verstärker auf und fegt das Publikum mit Stromgitarren aus der Halle. Das bedankt sich mit frenetischem Applaus.

